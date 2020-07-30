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Греція дозволяє круїзні подорожі

Афіни, Четвер 30 липня 2020 15:15
Греція дозволяє круїзні подорожі
Фото: Греція (pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

Круїзні лайнери зможуть з 1 серпня відвідувати порти Пірея, Родосу, Ираклио, Волосся, Корфу і Катаколо

Уряд Греції з 1 серпня дозволяє круїзним лайнерам відвідувати портові міста. Зокрема лайнерам буде дозволено причалювати в портах Пірея, Родосу, Ираклио, Волосся, Корфу і Катаколо.

Про це повідомляє Kathimerini.

За словами міністра туризму Греції Харіса Теохариса, надалі перелік міст може бути розширений або скорочений залежно від епідеміологічної ситуації.

Наголошується, що зараз туризм забезпечує близько 20% ВВП Греції. За минулий рік країну відвідали близько 33 млн осіб. Дохід від туризму склав 19 мільярдів євро.

Нагадаємо, з 29 серпня в Греції ввели обов'язкове носіння масок у громадських місцях у зв'язку із збільшенням випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я, Греція входить в список країн "зеленої зони", що дозволяє громадянам з цієї країни в'їжджати в Україну без необхідності проходження двотижневої самоізоляції.

Також повідомлялося, що з 1 серпня Україна буде формувати список країн "червоної зони" за новими правилами.

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