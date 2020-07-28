У Греції ввели масковий режим у громадських місцях

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Обов'язковий масковий режим набирає чинності з 29 серпня

Уряд Греції прийняв рішення ввести обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях. Таке рішення було прийняло у зв'язку зі збільшенням кількості випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомив заступник міністра у справах захисту громадян Греції Нікос Хардаліас, передає Ekathimerini.

Так, з середи, 29 серпня, носіння масок буде обов'язковим для співробітників і відвідувачів на держпідприємствах і організаціях, банках, офісах обслуговування відвідувачів, продовольчих магазинах (окремих булочних, супермаркетах тощо), промтоварних магазинах, перукарнях, салонах краси.

Відзначимо, що в магазинах, держорганізаціях та інших громадських місцях і раніше діяла вимога про обов'язкове носіння масок, але воно відносилося до працівників, а відвідувачам - лише рекомендувалося. У громадському транспорті всі повинні носити маски, а в супермаркетах це правило було поширене на відвідувачів ще минулого тижня.

Нагадаємо, раніше Австрія ввела масковий режим у громадських місцях.

Крім того, у Литві заявили про намір повернути масковий режим.