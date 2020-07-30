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Греция разрешает круизные путешествия

Афины, Четверг 30 июля 2020 15:15
Греция разрешает круизные путешествия
Фото: Греция (pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

Круизные лайнеры смогут с 1 августа посещать порты Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо

Правительство Греции с 1 августа разрешает круизным лайнерам посещать портовые города. В частности лайнерам будет разрешено причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо.

Об этом сообщает Kathimerini.

По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, в дальнейшем перечень городов может быть расширен или сокращен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Отмечается, что сейчас туризм обеспечивает около 20% ВВП Греции. За прошлый год страну посетили около 33 млн человек. Доход от туризма составил 19 миллиардов евро.

Напомним, с 29 августа в Греции ввели обязательное ношение масок в общественных местах в связи с увеличением количество случаев заболевания коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, согласно последним данным Министерства здравоохранения, Греция входит в список стран "зеленой зоны", что позволяет гражданам из этой страны въезжать в Украину без необходимости прохождения двухнедельной самоизоляции.

Также сообщалось, что с 1 августа Украина будет формировать список стран "красной зоны" по новым правилам.

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