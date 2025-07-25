ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Греция пригрозила заблокировать доступ Турции к оборонному фонду ЕС

Греция, Пятница 25 июля 2025 08:51
UA EN RU
Греция пригрозила заблокировать доступ Турции к оборонному фонду ЕС Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Греция заявила, что может заблокировать доступ Турции к оборонному фонду Европейского Союза. Чтобы этого избежать Анкара должна предоставить гарантии, что оружие, полученное в рамках программы "Безопасность для Европы", не будет использовано против Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The European Conservative.

Греция предупредила Турцию, что может заблокировать доступ Турции к оборонному фонду Европейского Союза, если Анкара не гарантирует, что оружие не будет использоваться против Афин.

Турция, которая является членом НАТО, но не ЕС, технически имеет право на доступ к финансированию оборонной промышленности ЕС и совместных программ закупок в рамках инициативы блока "Безопасность для Европы" (SAFE) на сумму 150 млрд евро, что около 176 млрд долларов.

Однако премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна не позволит Турции участвовать в программе обороны, если она будет продолжать угрожать войной Греции и ставить под сомнение ее суверенитет в Эгейском море.

Стоит отметить, что Турция уже давно угрожает войной, если Греция в одностороннем порядке расширит свои территориальные воды в Эгейском море.

Мицотакис отметил, что все 27 членов ЕС должны согласиться, прежде чем Турция получит доступ к средствам SAFE.

Его комментарии прозвучали через несколько часов после того, как Германия заявила, что одобрила поставку истребителей Eurofighter в Турцию.

Мицотакис отметил, что хотя Греция может, если сочтет это необходимым, заблокировать доступ Турции к средствам SAFE, она не может фактически предотвратить заключение соглашения о поставках Eurofighter. Однако может установить условия.

Напомним, что ранее этим летом новое правительство Германии изменило радикальную позицию относительно запрета продажи Турции боевых самолетов Eurofighter Typhoon.

Более того, Великобритания и Турция уже подписали первоначальное соглашение о закупке 40 боевых самолетов Eurofighter Typhoon после одобрения Германии.

Заметим, что Eurofighter Typhoon - это многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его разработка началась в 1983 году в рамках международной программы Future European Fighter Aircraft.

Eurofighter - совместный проект британской компании BAE Systems Plc, Airbus SE и итальянской Leonardo SpA. Самолет будет производиться в Британии с использованием комплектующих, поставляемых из Германии.

Всего на данный момент уже изготовлено 586 самолетов, каждый из которых стоит примерно 120 млн долларов. На вооружении Typhoon имеют Великобритания, Германия, Италия и Саудовская Аравия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Греция
Новости
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте