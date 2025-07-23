Британия и Турция подписали долгожданное соглашение на покупку самолетов Eurofighter Typhoon

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источника, знакомого с решением, соглашение было достигнуто после того, как Совет Безопасности Германии одобрил запрос на 40 истребителей Eurofighter. По словам собеседника агентства, Турция заверила, что будет использовать самолеты только в рамках солидарности с НАТО, то есть не против другого члена альянса.

Многомиллиардная оборонная сделка долгое время откладывалась из-за политической напряженности между Анкарой и ее союзниками по НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, правительство Великобритании и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис были проинформированы о решении, сообщил источник.

Ранее Совет безопасности Германии блокировал продажу из-за напряженности в отношениях между Турцией и соседней Грецией.

Это одобрение является признаком роста оборонного сотрудничества между Турцией и ее западными союзниками, поскольку Европа стремится укрепить свою оборонную промышленность после вторжения России в Украину в 2022 году, одновременно снижая зависимость от США. Помимо соглашения по Eurofighter, Анкара также добивается одобрения США на закупку новых истребителей F-16 и F-35.

Финансовые условия сделки пока неясны. Турция получила первоначальное ценовое предложение в этом году, и агентство Bloomberg ранее сообщало, что Анкара запросила не менее 20 самолетов на сумму около 5 млрд евро.