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Британия и Турция подписали долгожданное соглашение на покупку самолетов Eurofighter Typhoon

Среда 23 июля 2025 15:11
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Британия и Турция подписали долгожданное соглашение на покупку самолетов Eurofighter Typhoon Фото: Турция купит партию самолетов Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Великобритания и Турция подписали первоначальное соглашение по закупке 40 боевых самолетов Eurofighter Typhoon после одобрения Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника, знакомого с решением, соглашение было достигнуто после того, как Совет Безопасности Германии одобрил запрос на 40 истребителей Eurofighter. По словам собеседника агентства, Турция заверила, что будет использовать самолеты только в рамках солидарности с НАТО, то есть не против другого члена альянса.

Многомиллиардная оборонная сделка долгое время откладывалась из-за политической напряженности между Анкарой и ее союзниками по НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, правительство Великобритании и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис были проинформированы о решении, сообщил источник.

Ранее Совет безопасности Германии блокировал продажу из-за напряженности в отношениях между Турцией и соседней Грецией.

Это одобрение является признаком роста оборонного сотрудничества между Турцией и ее западными союзниками, поскольку Европа стремится укрепить свою оборонную промышленность после вторжения России в Украину в 2022 году, одновременно снижая зависимость от США. Помимо соглашения по Eurofighter, Анкара также добивается одобрения США на закупку новых истребителей F-16 и F-35.

Финансовые условия сделки пока неясны. Турция получила первоначальное ценовое предложение в этом году, и агентство Bloomberg ранее сообщало, что Анкара запросила не менее 20 самолетов на сумму около 5 млрд евро.

Что известно о Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon - это многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его разработка началась в 1983 году в рамках международной программы Future European Fighter Aircraft.

Eurofighter - совместный проект британской компании BAE Systems Plc, Airbus SE и итальянской Leonardo SpA. Самолет будет производиться в Британии с использованием комплектующих, поставляемых из Германии.

В 1994 году полетел первый прототип, а поступать на вооружение самолет начал с 2000-х годов. Всего изготовлено 586 самолетов, каждый из которых стоит примерно 120 млн долларов. На вооружении Typhoon имеют Великобритания, Германия, Италия и Саудовская Аравия.

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