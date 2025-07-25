Греція пригрозила заблокувати доступ Туреччини до оборонного фонду ЄС

Греція заявила, що може заблокувати доступ Туреччини до оборонного фонду Європейського Союзу. Щоб цього уникнути Анкара має надати гарантій, що зброя, отримана в межах програми "Безпека для Європи", не буде використана проти Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The European Conservative .

Греція попередила Туреччину, що може заблокувати доступ Туреччини до оборонного фонду Європейського Союзу, якщо Анкара не гарантує, що зброя не буде використовуватися проти Афін.

Туреччина, яка є членом НАТО, але не ЄС, технічно має право на доступ до фінансування оборонної промисловості ЄС та спільних програм закупівель в рамках ініціативи блоку "Безпека для Європи" (SAFE) на суму 150 млрд євро, що близько 176 млрд доларів.

Однак прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не дозволить Туреччині брати участь у програмі оборони, якщо вона продовжуватиме погрожувати війною Греції та ставити під сумнів її суверенітет в Егейському морі.

Варто зазначити, що Туреччина вже давно погрожує війною, якщо Греція в односторонньому порядку розширить свої територіальні води в Егейському морі.

Міцотакіс зазначив, що всі 27 членів ЄС повинні погодитися, перш ніж Туреччина отримає доступ до коштів SAFE.

Його коментарі пролунали через кілька годин після того, як Німеччина заявила, що схвалила поставку винищувачів Eurofighter до Туреччини.

Міцотакіс зазначив, що хоча Греція може, якщо вважатиме це необхідним, заблокувати доступ Туреччини до коштів SAFE, вона не може фактично запобігти укладенню угоди про постачання Eurofighter. Проте може встановити умови.