Германия резко изменила позицию по продаже самолетов Eurofighter Typhoon Турции
Новое правительство Германии изменило радикальную позицию относительно запрета продажи Турции боевых самолетов Eurofighter Typhoon, поэтому ранее отложенный контракт может быть возобновлен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
Согласно данным издания, новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцом заняло более сговорчивую позицию в отношении экспорта вооружений, в отличие от предыдущего коалиционного правительства Олафа Шольца, которое выступало против продажи Eurofighter Турции.
Судя по сообщениям источников Handelsblatt, соглашение об экспорте может быть вскоре утверждено в министерстве обороны страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно встретился с канцлером Мерцом во время саммита лидеров НАТО в Гааге. Именно эта встреча рассматривается как фактор, который может способствовать изменению политики Германии по экспорту Eurofighter.
В начале года Турция подала запрос на приобретение около 40 самолетов Eurofighter Typhoon. Этот истребитель совместно разработан Германией, Британией, Италией и Испанией. Для осуществления продажи все четыре страны-партнера должны одобрить экспорт.
Что известно о Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon - это многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH. Разработка самолета началась в 1983 году в рамках международной программы Future European Fighter Aircraft. В 1994 году совершил полет первый прототип истребителя DA-1.
Typhoon принят на вооружение военно-воздушных сил Великобритании, Германии, Италии, Испании, Австрии и Саудовской Аравии. В 2017 году начались поставки истребителей в Оман. Общий объем заказов составляет около 600 самолетов.
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