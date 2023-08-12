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Греция присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Греция поддержала гарантии безопасности для Украины. Она стала четырнадцатой страной, присоединившейся к декларации G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Спасибо народу и правительству Греции, которая стала 14 страной, присоединившейся к вильнюсской Декларации G7 в поддержку Украины. Увеличивается количество государств, которые готовы участвовать в обеспечении способности Украины защищаться и предотвращать повторение агрессии", - отметил Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что Украина продолжает работать с партнерами. По его словам, "впереди больше хороших новостей".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина рассчитывает, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе, состоявшемся в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.

Ранее сообщалось, что к гарантиям безопасности присоединились уже 13 стран, а Офис президента ведет переговоры с США и Великобританией.

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ГрецияАндрей ЕрмакОфис президентаГарантии безопасности