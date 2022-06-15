Греція надасть Україні до 30 бойових машин піхоти

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ERT .

За його словами, поставки БМП відбудуться в рамках часткового переоснащення армійського парку сучасними машинами з Німеччини як умови допомоги Україні з боку Греції.

"Зараз ми обмінюємо невелику кількість - від 20 до 30 БМП-1 - на набагато більш сучасні машини німецького виробництва. Ми допомагаємо Україні і одночасно зміцнюємо наші Збройні сили більш новими бойовими машинами", - підкреслив Міцотакіс.