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Греция предоставит Украине до 30 боевых машин пехоты

Новина українською →
Афины, Среда 15 июня 2022 12:24
Греция предоставит Украине до 30 боевых машин пехоты Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (facebook com neadhmokratia)
Автор: Валерия Полищук

Греция предоставит Украине до 30 единиц боевых машин пехоты - БМП-1.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ERT.

По его словам, поставки БМП произойдут в рамках частичного переоснащения армейского парка современными машинами из Германии как условия помощи Украине со стороны Греции.

"В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество - от 20 до 30 БМП-1 - на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - подчеркнул Мицотакис.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил, что Украина получит все необходимое для обороны. В том числе РСЗО.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине и поставить ВСУ дополнительные единицы оружия, среди которых – современные системы ПВО.

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