Німеччина передасть Україні систему протиракетної оборони, - Шольц

Берлін має намір розширити свою військову допомогу Україні і поставити ЗСУ додаткові одиниці зброї, серед яких – сучасні системи ППО. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Ми суттєво розширимо нашу підтримку української армії. Ми поставимо Україні зокрема сучасний комплекс протиракетної оборони і радар для виявлення артилерії", - заявив Шольц.

Раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці.

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