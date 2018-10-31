Австрія виходить з міграційного пакту ООН

Фото: канцлер Австрії Себастьян Курц (kremlin.ru)

Уряд має сьогодні ухвалити рішення щодо цього договору

Австрія вслід за Сполученими Штатами Америки (США) та Угорщиною вийде з глобального пакту Організації Об’єднаних Націй про міграцію. Про це заяви канцлер Австрії Себастьян Курц, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, Австрія занепокоєна з приводу свого суверенітету та потенційних обмежень щодо свободи дій.

За словами Курца, Австрія не підпише угоду, що стосується прав біженців та мігрантів, яку приймуть в грудні на конференції ООН в Марокко.

Уряд має ухвалити рішення щодо цього договору сьогодні, 31 жовтня.

Зазначимо, у лютому 2018 року всі країни-члени ООН, крім США, приступили до консультацій по розробці всеосяжного пакту з міграції та біженців.

Тоді США відмовилися від участі в переговорах. Вони ще в січні заявили, що плани ООН несумісні з їх власної міграційною політикою. Угорщина також розглядала можливість відмови від участі у консультаціях, але, врешті-решт, передумала.

Нагадаємо, 24 липня Угорщина офіційно вийшла з переговорного процесу щодо впровадження міграційного пакту ООН. На офіційному сайті угорського уряду тоді зазначили, що існує принциповий конфлікт у питанні міграції між угорською позицією і підходом ООН.