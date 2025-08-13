ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Беглого олигарха Плахотнюка готовятся передать Молдове: что решил суд Греции

Среда 13 августа 2025 15:09
UA EN RU
Беглого олигарха Плахотнюка готовятся передать Молдове: что решил суд Греции Фото: Владимир Плахотнюк (GettyImagеs)
Автор: Ірина Глухова

Апелляционный суд Афин разрешил экстрадицию бывшего молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в Молдову. Однако окончательное решение о его выдаче будет принимать Министерство юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8.

Заседание состоялось без участия самого Плахотнюка. В зале присутствовали его адвокаты, а также представители посольства Молдовы в Греции.

Власти Молдовы направили в Грецию два официальных заявления об экстрадиции - от Генеральной прокуратуры и от Министерства юстиции для расследования по делу "Банковского мошенничества" и еще трех уголовных производств.

Кроме того, запрос на его выдачу подала и Франция.

По версии следствия, Плахотнюк причастен к выводу более 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы в 2013-2015 годах. Сам он все обвинения отвергает и заявляет о "политическом преследовании".

Дело Плахотнюка

Напомним, 22 июля Владимира Плахотнюка задержали в аэропорту Афин вместе с экс-депутатом Константином Цуцу.

Во время посадки на рейс он предъявил паспорт на имя "Кирсанов", что вызвало подозрения полиции. Впоследствии у Плахотнюка изъяли 21 поддельный документ. Среди них было 11 паспортов на различные гражданства Украины, Румынии, России и ряда других стран.

Среди имен, использованных Плахотнюком были Аль Шахин Ферейдун Шахин Яко, Антоке Михай, Таушанов Михаил, Кирсанов Станислав и другие.

Кто такой Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - молдавский бизнесмен и бывший политик, который в 2010-х годах имел значительное влияние на политическую жизнь Молдовы.

Он возглавлял Демократическую партию и фактически контролировал правительство и государственные структуры, включая судебную систему, правоохранительные органы и медиа, что позволяло ему давить на политических оппонентов.

В 2019 году, после смены власти в Молдове, Плахотнюк покинул страну и выехал за границу, когда против него открыли уголовные дела за коррупцию, мошенничество и отмывание денег.

Его связывают с так называемой "кражей века" - хищением более миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Греция
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия