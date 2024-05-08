Греция не будет передавать Украине С-300 или Patriot: премьер назвал причину

"Мы поддерживаем Украину и у нас есть излишки оборонной техники. и Но это не касается ни Patriot, ни С-300", - заявил глава греческого правительства.

Он также добавил, что такие ЗРК все еще нужны Греции.

При этом премьер Греции подчеркнул, что Украина не должна проиграть войну, поскольку она является защищающейся стороной.