Греція не передаватиме Україні С-300 чи Patriot: прем'єр назвав причину

"Ми підтримуємо Україну і у нас є надлишки оборонної техніки. І це не стосується ні Patriot, ні С-300", - заявив глава грецького уряду.

Він також додав, що такі ЗРК все ще потрібні Греції.

При цьому прем'єр Греції підкреслив, що Україна не повинна програти війну, оскільки вона є стороною, яка захищається.