Греция возглавит военно-морскую миссию ЕС в Красном море, - El Pais

Греция будет командовать новой военно-морской миссией ЕС в Красном море. Греческий командир возглавит новую операцию по сопровождению и защите европейских кораблей от нападений хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Источники в ЕС сообщили, что греческий командир будет действовать из оперативного штаба в море, на борту итальянского корабля.

Ожидается, что в понедельник, 19 февраля, министры иностранных дел ЕС утвердят новую миссию по защите и сопровождению, получившую название Aspides, которая будет состоять из четырех фрегатов и продлится не менее года.

Корабли ЕС смогут сбивать ракеты и беспилотники и защищать европейские корабли сопровождения, но будут отвечать только на атаки с моря. По словам дипломатических источников, они не будут стрелять по суше.

Миссия будет независима от возглавляемой США миссии Guardian of Prosperity в этом районе, с которой она будет сотрудничать и обмениваться информацией, в том числе разведывательной.

Операция была организована в кратчайшие сроки в ответ на опасения по поводу ухудшения безопасности на море в этом районе. Коммерческие суда уже избегают Красного моря и ходят более длинными маршрутами, что влечет за собой увеличение расходов.

Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что страны блока достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.

Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов из Йемена на коммерческие корабли.

Ранее сообщалось, что Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.

Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонной операции в регионе.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в материале РБК-Украина.

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