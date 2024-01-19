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Бельгия присоединится к миссии ЕС против хутистов в Красном море

Пятница 19 января 2024 18:34
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Бельгия присоединится к миссии ЕС против хутистов в Красном море Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бельгия присоединится к европейской миссии против хуситов в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

С практической точки зрения, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонительной операции. Предусмотрены три миссии: морская разведка (сбор информации о ситуации), сопровождение и защита торговых судов.

Решение Бельгии предусматривает, что мандат и правила ведения боевых действий, определенные на европейском уровне, еще должны быть утверждены правительством.

Удар по Йемену

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в сети.

После этого Вашингтон и Лондон нанесли еще несколько ударов по объектам хуситов.

Подробнее об атаке США и Великобритании на хуситов - в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море.

Помимо этого Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.

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