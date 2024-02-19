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Греція очолить військово-морську місію ЄС у Червоному морі, - El Pais

Понеділок 19 лютого 2024 11:11
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Греція очолить військово-морську місію ЄС у Червоному морі, - El Pais Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Греція командуватиме новою військово-морською місією ЄС у Червоному морі. Грецький командир очолить нову операцію із супроводу та захисту європейських кораблів від нападів хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.

Джерела в ЄС повідомили, що грецький командир діятиме з оперативного штабу в морі, на борту італійського корабля.

Очікується, що в понеділок, 19 лютого, міністри закордонних справ ЄС затвердять нову місію із захисту і супроводу, яка отримала назву Aspides, що складатиметься з чотирьох фрегатів і триватиме щонайменше рік.

Кораблі ЄС зможуть збивати ракети і безпілотники та захищати європейські кораблі супроводу, але відповідатимуть тільки на атаки з моря. За словами дипломатичних джерел, вони не стрілятимуть по суші.

Місія буде незалежна від очолюваної США місії Guardian of Prosperity в цьому районі, з якою вона співпрацюватиме й обмінюватиметься інформацією, зокрема розвідувальною.

Операція була організована в найкоротші терміни у відповідь на побоювання з приводу погіршення безпеки на морі в цьому районі. Комерційні судна вже уникають Червоного моря і ходять довшими маршрутами, що тягне за собою збільшення витрат.

Місія ЄС із захисту судноплавства у Червоному морі

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Червоному морі.

Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.

Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції у регіоні.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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