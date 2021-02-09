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Греція ізолює столичний регіон через спалах коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс анонсував посилення карантину в регіоні Аттика, до якого входить столиця країни - Афіни. Нові карантинні обмеження набудуть чинності в четвер, 11 лютого.

Про це повідомило грецьке видання Ekathimerini.

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Посилити карантинні обмеження вирішили через спалах коронавірусу в найбільш заселеному регіоні країни. Це буде друга повна ізоляція в регіоні з початку пандемії коронавірусу.

"Досвід показав, що чим швидше вводяться обмеження, тим швидше вони знімаються. Це причина мого сьогоднішнього рішення - уразити спалах COVID-19 до того, яка він пошириться, та дати нашій системі охорони здоров'я час, поки буде продовжуватися вакцинація", - наголосив він.

З четверга в регіоні Аттика свої двері закриють кафе, ресторани та всі магазини, крім супермаркетів, продуктових та аптек. Також не працюватимуть школи, перукарні та церкви. Закладам громадського харчування дозволять лише здійснювати доставку замовлень.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Греції заявив про третю хвилю коронавірусу в країні.

Додамо, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом на початку лютого в Греції посилили комендантську годину і ввели карантин вихідного дня.

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Новини України ГреціяКарантинКоронавірус
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