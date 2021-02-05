Греція посилює комендантську годину і вводить карантин вихідного дня

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я Греції прийняв рішення посилити деякі обмеження в трьох регіонах. Заходи будуть діяти протягом 10 днів, до 15 лютого.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Так, карантин буде посилений в Аттиці, Салоніках і Халкідікі з 6 лютого. В цих регіонах будуть працювати по вихідних тільки супермаркети, продуктові магазини, пекарні, заправні станції і аптеки. При цьому вони будуть працювати тільки з 7:00 до 17:00. В неділю продовольчі магазини не працюють.

Рух буде заборонено після 18:00, з 21:00 поточного дня.

В робочі дні зберігається заборона на пересування людей на вулицях або на громадському і особистому транспорті з 21:00 до 05:00, а у вихідні комендантську годину буде тепер починатися з 18:00 і діяти до 05:00.

Нагадаємо, масова вакцинація населення від коронавірусу в Греції може початися в лютому. Очікується, що програма вакцинації повинна бути завершена до літа.

Крім того, на початку січня в Греції виявили зараження "британським" штамом коронавірусу. Всі хворі перебували на карантині в спеціальному готелі під охороною.