Греція оголосила про третю хвилю коронавірусу

Греція зіткнулася з третьою хвилею коронавірусу. В Афінах і столичних передмістях більше ніж 70% палат інтенсивної терапії зайняті пацієнтами з COVID-19.

"Аналіз ситуації, який я отримую від експертів... показує, що третя хвиля наступає і в нашій країні", - заявив він перед екстреним засіданням кабміну по ситуації з COVID-19.

За словами Кікіліаса, з наступного тижня в Греції почнеться вакцинація літніх людей. Зокрема, вакцинують греків у віці від 60 до 64 років і від 75 до 79 років.

З початку пандемії в Греції виявили понад 165 тисяч випадків зараження коронавірусом. При цьому майже 6 тисяч осіб померли.