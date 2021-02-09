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Греция изолирует столичный регион из-за вспышки коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис анонсировал ужесточение карантина в регионе Аттика, в который входит столица страны - Афины. Новые карантинные ограничения вступят в силу в четверг, 11 февраля.

Об этом сообщил греческое издание Ekathimerini.

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Усилить карантинные ограничения решили из-за вспышки коронавируса в наиболее заселенном регионе страны. Это будет вторая полная изоляция в регионе с начала пандемии коронавируса.

"Опыт показал, что чем быстрее вводятся ограничения, тем быстрее они снимаются. Это причина моего сегодняшнего решения - поразить вспышку COVID-19 до того, как она распространится, и дать нашей системе здравоохранения время, пока будет продолжаться вакцинация", - подчеркнул он.

С четверга в регионе Аттика свои двери закроют кафе, рестораны и все магазины, кроме супермаркетов, продуктовых и аптек. Также не будут работать школы, парикмахерские и церкви. Заведениям общественного питания разрешат только осуществлять доставку заказов.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Греции заявил о третьей волне коронавируса в стране.

Добавим, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в начале февраля в Греции ужесточили комендантский час и ввели карантин выходного дня.

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