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У Греції рятувальники другу добу намагаються ліквідувати велику лісову пожежу під Афінами

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Греції екстрені служби другу добу намагаються впоратися з масштабними лісовими пожежами на захід від Афін. З охопленого вогнем району Коринфа евакуйовані жителі семи сіл і двох монастирів.

Про це повідомило агентство Reuters.

За даними місцевої влади, вогонь знищив і пошкодив десятки будинків, поширюючись по перетнутий місцевості. Пожежа охопила понад 5 тисяч гектарів лісу. Дим від нього видно по всій Південній Греції.

Про загиблих і постраждалих в результаті пожежі, що спалахнула ввечері 19 травня в лісі на невеликому приморському курорті в Корнфській затоці, не повідомляється.

Представник пожежної команди уточнив, що вогонь знищив лісові масиви, рослинність, лінії електропередачі, що призвело до відключення електрики в декількох районах, і досяг сусіднього узбережжя.

У боротьбі з пожежами задіяно понад 2000 осіб, 80 одиниць техніки, 17 літаків і один вертоліт.

Нагадаємо, на півночі Мексики відбулися лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів.

Як писало РБК-Україна, Австралію з початку лютого охопили лісові пожежі. Повідомлялося про 71 знищеному вогнем будинку і шістьох постраждалих пожежників.

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Новини України пожежаГреція