У Греції рятувальники другу добу намагаються ліквідувати велику лісову пожежу під Афінами

За даними місцевої влади, вогонь знищив і пошкодив десятки будинків, поширюючись по перетнутий місцевості. Пожежа охопила понад 5 тисяч гектарів лісу. Дим від нього видно по всій Південній Греції.

Про загиблих і постраждалих в результаті пожежі, що спалахнула ввечері 19 травня в лісі на невеликому приморському курорті в Корнфській затоці, не повідомляється.

Представник пожежної команди уточнив, що вогонь знищив лісові масиви, рослинність, лінії електропередачі, що призвело до відключення електрики в декількох районах, і досяг сусіднього узбережжя.

У боротьбі з пожежами задіяно понад 2000 осіб, 80 одиниць техніки, 17 літаків і один вертоліт.