У Греції рятувальники другу добу намагаються ліквідувати велику лісову пожежу під Афінами

У Греції екстрені служби другу добу намагаються впоратися з масштабними лісовими пожежами на захід від Афін. З охопленого вогнем району Коринфа евакуйовані жителі семи сіл і двох монастирів.
Про це повідомило агентство Reuters.
За даними місцевої влади, вогонь знищив і пошкодив десятки будинків, поширюючись по перетнутий місцевості. Пожежа охопила понад 5 тисяч гектарів лісу. Дим від нього видно по всій Південній Греції.
Про загиблих і постраждалих в результаті пожежі, що спалахнула ввечері 19 травня в лісі на невеликому приморському курорті в Корнфській затоці, не повідомляється.
Представник пожежної команди уточнив, що вогонь знищив лісові масиви, рослинність, лінії електропередачі, що призвело до відключення електрики в декількох районах, і досяг сусіднього узбережжя.
У боротьбі з пожежами задіяно понад 2000 осіб, 80 одиниць техніки, 17 літаків і один вертоліт.
Нагадаємо, на півночі Мексики відбулися лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів.
Як писало РБК-Україна, Австралію з початку лютого охопили лісові пожежі. Повідомлялося про 71 знищеному вогнем будинку і шістьох постраждалих пожежників.