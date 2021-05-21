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В Греции спасатели вторые сутки пытаются ликвидировать крупный лесной пожар под Афинами

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Греции экстренные службы вторые сутки пытаются справиться с масштабными лесными пожарами к западу от Афин. Из охваченного огнем района Коринфа эвакуированы жители семи деревень и двух монастырей.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным местных властей, огонь уничтожил и повредил десятки домов, распространяясь по пересеченной местности. Пожар охватил более 5 тысяч гектаров леса. Дым от него виден по всей южной Греции.

О погибших и пострадавших в результате пожара, вспыхнувшего вечером 19 мая в лесу на небольшом приморском курорте в Корнфском заливе, не сообщается.

Представитель пожарной команды уточнил, что огонь уничтожил лесные массивы, растительность, линии электропередачи, что привело к отключению электричества в нескольких районах, и достиг соседнего побережья.

В борьбе с пожарами задействовано более 2000 человек, 80 единиц техники, 17 самолетов и один вертолет.

Напомним, на севере Мексики произошли лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров.

Как писало РБК-Украина, Австралию с начала февраля охватили лесные пожары. Сообщалось о 71 уничтоженном огнем доме и шестерых пострадавших пожарных.

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