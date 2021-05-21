У Греції рятувальники другу добу намагаються ліквідувати велику лісову пожежу під Афінами

У Греції екстрені служби другу добу намагаються впоратися з масштабними лісовими пожежами на захід від Афін. З охопленого вогнем району Коринфа евакуйовані жителі семи сіл і двох монастирів.

Про це повідомило агентство Reuters .

За даними місцевої влади, вогонь знищив і пошкодив десятки будинків, поширюючись по перетнутий місцевості. Пожежа охопила понад 5 тисяч гектарів лісу. Дим від нього видно по всій Південній Греції.

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02:35 am

The fire gutted and damaged dozens of houses as it tore through rugged terrain, burning more than 2,000 hectares (5,000 hectares) of forest, authorities said. Smoke from the fire was visible across southern Greece pic.twitter.com/Tm44WO8gLt — velocity (@velocity2121) May 20, 2021

Про загиблих і постраждалих в результаті пожежі, що спалахнула ввечері 19 травня в лісі на невеликому приморському курорті в Корнфській затоці, не повідомляється.

Forest fires rage in Corinth, Greece May 20 2021 pic.twitter.com/mVz1bXjAlq — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) May 21, 2021

Представник пожежної команди уточнив, що вогонь знищив лісові масиви, рослинність, лінії електропередачі, що призвело до відключення електрики в декількох районах, і досяг сусіднього узбережжя.

У боротьбі з пожежами задіяно понад 2000 осіб, 80 одиниць техніки, 17 літаків і один вертоліт.