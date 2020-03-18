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У США стався сильний землетрус

Новини » Надзвичайні події     18.03.2020 - 17:08
У США стався сильний землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com matthileo)

Епіцентр землетрусу був в 10 милях від Солт-Лейк-Сіті

В американському штаті Юта вранці 18 березня стався потужний землетрус магнітудою 5,7 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус стався близько 7:09 за місцевим часом та був зосереджений приблизно в 10 милях на захід від Солт-Лейк-Сіті та зовсім недалеко від міста Магна.

Зазначається, що наразі інформація про жертв чи постраждалих в результаті землетрусу не надходила, однак відомо, що у деяких районах було зафіксовано перебої з електропостачанням.

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Нагадаємо, вночі 17 березня на півдні Італії стався землетрус магнітудою 3,9. Невеликий землетрус, епіцентр якого залягав в Тірренському морі на глибині 33 км, було зафіксовано близько 2-ї години ночі. Сейсмологи зафіксували понад десять підземних поштовхів.

Також РБК-Україна писало, що 26 лютого на сході Туреччини були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,0. Фахівці встановили, що осередок землетрусу розташовувався на глибині 10 км.

Крім того, вранці 23 лютого поблизу турецько-іранського кордону стався землетрус магнітудою 5,7. В результаті землетрусу загинуло 9 осіб і 104 постраждали.

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