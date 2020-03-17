ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії стався землетрус

Новини » В світі     17.03.2020 - 16:04
В Італії стався землетрус
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem.org)

Сейсмологи зафіксували більше десяти підземних поштовхів

Сьогодні вночі, 17 березня, на півдні Італії в області Калабрія стався землетрус магнітудою 3,9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnsa.

Як повідомляється, землетрус був не великий та стався близько 2:00 ночі, його епіцентр знаходився в Тірренському морі поблизу західного узбережжя Калабрії на глибині 33 кілометри від земної поверхні.

Сейсмологи зафіксували більше десяти підземних поштовхів. Землетрус був відчутний в різних населених пунктах, в тому числі, у великих містах Козенца, Катандзаро і Реджо-ді-Калабрія.

Нагадаємо, на сході Туреччини були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,0. Фахівці встановили, що його осередок розташовувався на глибині 10 км.

Також, вранці 23 лютого поблизу турецько-іранського кордону стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:22 за місцевим часом в іранському місті Хой. В результаті землетрусу загинуло 9 осіб і 104 постраждали.

Також РБК-Україна писало, що 19 лютого у турецькій провінції Маніса відбулися 2 землетрусу магнітудою 4,2 і 5,2. Підземні поштовхи були зафіксовані в повіті Киркагач. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів. Тоді ніхто не постраждав.

Уряд Італії виділить 25 млрд євро на підтримку економіки Спецборт з евакуйованими українцями вилетів з Венеції
Новини України Італіяземлетрус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся