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У Греції сталася аварія з мігрантами, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 05:49
Фото: мігранти (flickr.com)
Фото: мігранти (flickr.com)

В ході аварії постраждали 13 мігрантів

Автомобіль з нелегальними мігрантами потрапив у неділю в ДТП на автодорозі між містами Кавала і Салоніки на півночі Греції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АМНА.

Як повідомляється, в результаті аварії 13 осіб отримали травми. ДТП сталося після того, як водій автомобіля не зупинився за вказівкою співробітників департаменту управління імміграції Кавали, після чого вони почали його переслідувати. Через високу швидкість водій позашляховика не впорався з керуванням, машина перекинулася і загорілася.

Зазначено, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Всі поранені доставлені в лікарню Кавали, де їм надають медичну допомогу.

Згідно з даними поліції, серед мігрантів - одна жінка і дитина, решта - чоловіки. В основному це громадяни Пакистану і Сомалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в період з початку 2018 року близько 10 тисяч мігрантів добровільно залишили Грецію відправившись в свої країни походження.

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