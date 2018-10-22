В Греции произошла авария с мигрантами, есть пострадавшие

Фото: мигранты (flickr.com)

В ходе аварии пострадали 13 мигрантов

Автомобиль с нелегальными мигрантами попал в воскресенье в ДТП на автодороге между городами Кавала и Салоники на севере Греции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АМНА.

Как сообщается, в результате аварии 13 человек получили травмы. ДТП произошло после того, как водитель автомобиля не остановился по указанию сотрудников департамента управления иммиграции Кавалы, после чего они начали его преследовать. Из-за высокой скорости водитель внедорожника не справился с управлением, машина перевернулась и загорелась.

Отмечено, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все раненые доставлены в больницу Кавалы, где им оказывают медицинскую помощь.

Согласно данным полиции, среди мигрантов - одна женщина и ребенок, остальные - мужчины. В основном это граждане Пакистана и Сомали.

Напомним, ранее сообщалось, что в период с начала 2018 года около 10 тысяч мигрантов добровольно покинуло Грецию отправившись в свои страны происхождения.