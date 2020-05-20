У Греції назвали дату відкриття туристичного сезону

Прем'єр-міністр Греції Каріакос Міцотакіс у телезверненні до нації назвав дату відкриття туристичного сезону в країні. Міцотакіс анонсував початок туристичного сезону в середині червня.

Про це повідомляє грецьке агентство Iefimerida.

За словами грецького прем'єр-міністра, туристичний сезон у Греції почнеться 15 червня. При цьому в липні країна почне поступово відновлювати прямі закордонні рейси.

"А з 1 липня поступово почнуться прямі закордонні рейси за нашими туристичними напрямками", - додав він.

Міцотакіс не виключає, що туристів, які прибуватимуть в Грецію, будуть просити пройти тести на коронавірус. Крім того, приймаюча сторона буде дотримуватися загальних санітарних протоколів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 16 травня у Греції планують відкрити понад 500 приватних і комунальних пляжів. Рішення про відкриття пляжів ухвалив Генеральний секретаріат цивільного захисту Греції. Пляжі будуть діяти з певними обмеженнями через пандемію коронавірусу.

Додамо, що також з 15 червня для туристів планує відкритися Кіпр. В уряді Кіпру розраховують на відновлення 30% від показників 2019 року туристичного потоку та доходу від туризму.