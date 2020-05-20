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Кіпр відкриється для туристів з 15 червня

Новини » Коронавірус     20.05.2020 - 05:13
Кіпр відкриється для туристів з 15 червня
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Кіпр розраховує на відновлення 30% від показників 2019 року туристичного потоку та доходу від туризму

Кіпр готовий знову приймати туристів з 15 червня, після прийняття протоколів з нормами про надання туристичних послуг в умовах пандемії коронавірусу. Міністерство туризму Кіпру розраховує на відновлення 30% від показників 2019 року туристичного потоку та доходу від туризму.

Про це повідомив голова парламентського комітету з енергетики, торгівлі, промисловості і туризму Андреас Куприану після телеконференції з заступником міністра туризму Саввасом Пердиосом, передає CNA.

Кіпр з 4 травня почав поступове ослаблення обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Передбачається, що аеропорти на Кіпрі відновлять роботу в червні-липні на третьому етапі ослаблення обмежень. Тоді ж запрацюють готелі.

Нагадаємо, 11 держав Європейського союзу погодили звід правил, що стосуються поступового ослаблення обмежень на туристичні поїздки влітку на тлі карантину, введеного через пандемію коронавіруса. Угода була досягнута після відеоконференції між міністрами закордонних справ Греції, Кіпру, Німеччини, Іспанії, Італії, Австрії, Хорватії, Португалії, Мальти, Словенії та Болгарії.

Раніше у Єврокомісії закликали країни ЄС, якомога швидше відкрити кордони з дотриманням заходів безпеки.

До цього Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на поїздки в Європейському союзі до 15 червня.

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України КипрКоронавірус
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