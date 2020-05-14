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У Греції відкривають більше 500 пляжів з обмеженнями

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 15:15
У Греції відкривають більше 500 пляжів з обмеженнями
Ілюстративне фото (pixabay)

На території в тисячу квадратних метрів можуть перебувати не більше 40 осіб

У Греції з 16 травня відкривають 515 приватних і комунальних пляжів на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Ekathimerini.

Повідомляється, що відповідне рішення прийняв Генеральний секретаріат цивільного захисту Греції. При цьому на пляжах будуть діяти певні обмеження в зв'язку з COVID-19.

"Дотримуючись рекомендацій спеціального консультативного комітету Міністерства охорони здоров'я по кризі коронавіруса, ці обмеження включають обмеження на 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі і відстань між парасольками від сонця не менше 4 метрів. Заклади громадського харчування на території пляжів можуть пропонувати тільки їжу на винос, і їм заборонено приносити їжу і напої до парасолькам клієнтів, а також продавати алкогольні напої", - йдеться в повідомленні.

Також заборонені всі спортивні заходи на території пляжів, які потребують фізичного контакту між учасниками.

Персоналу пляжів рекомендують носити маски, хоча це не є обов'язковим правилом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що туристичний сезон на європейських курортах для міжнародних туристів може початися вже в липні.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ГреціяпляжКоронавірус
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