В Греции назвали дату открытия туристического сезона

Премьер-министр Греции Кариакос Мицотакис в телеобращении к нации назвал дату открытия туристического сезона в стране. Мицотакис анонсировал начало туристического сезона в середине июня.

Об этом сообщает греческое агентство Iefimerida.

По словам греческого премьер-министра, туристический сезон в Греции начнется 15 июня. При этом в июле страна начнет постепенно возобновлять прямые зарубежные рейсы.

"А с 1 июля постепенно начнутся прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям", - добавил он.

Мицотакис не исключает, что туристов, прибывающих в Грецию, будут просить пройти тесты на коронавирус. Кроме того, принимающая сторона будет придерживаться общих санитарных протоколов.

Напомним, ранее сообщалось, что с 16 мая в Греции планируют открыть более 500 частных и коммунальных пляжей. Решение об открытии пляжей принял Генеральный секретариат гражданской защиты Греции. Пляжи будут действовать с определенными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что также с 15 июня для туристов планирует открыться Кипр. В правительстве Кипра рассчитывают на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и доходов от туризма.