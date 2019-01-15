У Греції призначили нового міністра оборони

Фото: прапор Греції (pixabay.com/caesar15a)

Евангелос Апостолакіс змінив Паноса Камменоса, який пішов у відставку через розбіжності з назви Македонії

Новим міністром оборони Греції став адмірал Евангелос Апостолакіс, який до цього очолював генштаб країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він зайняв місце Паноса Камменоса, який пішов з цього поста через суперечку про перейменування Македонії.

Екс-міністр з правопопулістської партії "Незалежні греки" пішов у відставку на знак протесту проти збереження слова "Македонія" в назві сусідньої країни після її перейменування, побоюючись претензій Скоп'є на однойменну грецьку область.

Зазначається, що через вихід Камменоса і його партії з уряду прем'єру країни Ципрасові не вистачає шести депутатів для більшості в парламенті, у зв'язку з чим він поставив на порядок денний питання про довіру уряду.

Відповідне голосування має відбутися у середу, 16 січня.

Нагадаємо, міністр оборони Греції Панос Камменос подав у відставку у зв'язку з розбіжностями з прем'єр-міністром країни Алексісом Ципрасом за угодою про зміну назви Македонії у неділю, 13 січня, після ранкової зустрічі.

"Питання Македонії не дає мені можливості залишатися на посаді. Я відкликаю свою підтримку уряду. "Незалежні греки" виходять з уряду", - заявив Камменос.

Партія колишнього глави Міноборони від початку не підтримувала угоду про перейменування Македонії.