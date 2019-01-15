ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Греції призначили нового міністра оборони

Новини » Політика    15.01.2019 - 04:51
У Греції призначили нового міністра оборони
Фото: прапор Греції (pixabay.com/caesar15a)

Евангелос Апостолакіс змінив Паноса Камменоса, який пішов у відставку через розбіжності з назви Македонії

Новим міністром оборони Греції став адмірал Евангелос Апостолакіс, який до цього очолював генштаб країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він зайняв місце Паноса Камменоса, який пішов з цього поста через суперечку про перейменування Македонії.

Екс-міністр з правопопулістської партії "Незалежні греки" пішов у відставку на знак протесту проти збереження слова "Македонія" в назві сусідньої країни після її перейменування, побоюючись претензій Скоп'є на однойменну грецьку область.

Зазначається, що через вихід Камменоса і його партії з уряду прем'єру країни Ципрасові не вистачає шести депутатів для більшості в парламенті, у зв'язку з чим він поставив на порядок денний питання про довіру уряду.

Відповідне голосування має відбутися у середу, 16 січня.

Нагадаємо, міністр оборони Греції Панос Камменос подав у відставку у зв'язку з розбіжностями з прем'єр-міністром країни Алексісом Ципрасом за угодою про зміну назви Македонії у неділю, 13 січня, після ранкової зустрічі.

"Питання Македонії не дає мені можливості залишатися на посаді. Я відкликаю свою підтримку уряду. "Незалежні греки" виходять з уряду", - заявив Камменос.

Партія колишнього глави Міноборони від початку не підтримувала угоду про перейменування Македонії.

Македонський парламент підтримав ініціативу про перейменування країни У Греції відбулися сутички між правоохоронцями та активістами
Новини України Министерство обороны РФМакедонияГреція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся