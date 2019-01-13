Міністр оборони Греції подав у відставку через розбіжності щодо перейменування Македонії

Фото: Панос Камменос (wikipedia.org)

Панос Камменос заявив, що його партія "Незалежні греки" виходить з уряду

Міністр оборони Греції Панос Камменос подав у відставку у зв'язку з розбіжностями з прем'єр-міністром країни Алексісом Ціпрасом за угодою про зміну назви Македонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Повідомляється, що міністр подав у відставку після ранкової зустрічі з Ціпрасом у неділю, 13 січня.

"Питання Македонії не дає мені можливості залишатися на посаді. Я відкликаю свою підтримку уряду. "Незалежні греки" виходять з уряду", - сказав він.

Як відомо, що Камменос є лідером "Незалежні греки". Зазначимо, що партія спочатку не підтримувала угоду про перейменування Македонії.

У свою чергу прем'єр Греції заявив, що прийняв відставку Камменоса. Міністерство оборони очолить глава Генштабу Вангеліс Апостолакіс.

Відзначимо, що завдяки голосам "Незалежних греків", які мають в грецькому парламенті сім мандатів, урядова коаліція Ціпраса отримувала більшість при голосуванні з важливих питань. На сьогодні партія Ціпраса "Сіріза" має 145 мандатами в 300-місцевому грецькому парламенті.