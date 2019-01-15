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В Греции назначили нового министра обороны

Новости » Политика    15.01.2019 - 04:51
В Греции назначили нового министра обороны
Фото: флаг Греции (pixabay.com/caesar15a)

Эвангелос Апостолакис сменил Паноса Камменоса, ушедшего в отставку из-за разногласий по названию Македонии

Новым министром обороны Греции стал адмирал Эвангелос Апостолакис, возглавлявший до этого генштаб страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он занял место ушедшего с этого поста из-за спора о переименовании Македонии Паноса Камменоса.

Экс-министр из правопопулистской партии "Независимые греки" ушел в отставку в знак протеста против сохранения слова "Македония" в названии соседней страны после ее переименования, опасаясь претензий Скопье на одноименную греческую область.

Отмечается, что из-за выхода Камменоса и его партии из правительства премьеру страны Ципрасу не хватает шести депутатов для большинства в парламенте, в связи с чем он поставил на повестку дня вопрос о доверии правительству.

Соответствующее голосование должно пройти в среду, 16 января.

Напомним, министр обороны Греции Панос Камменос подал в отставку в связи с разногласиями с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом по соглашению об изменении названия Македонии в воскресенье, 13 января, после утренней встречи.

"Вопрос Македонии не дает мне возможности оставаться на посту. Я отзываю свою поддержку правительства. "Независимые греки" выходят из правительства", - заявил Камменос.

Партия бывшего главы Минобороны изначально не поддерживала соглашение о переименовании Македонии.

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