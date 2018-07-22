У Греції двох українців засудили до 180 років за перевезення мігрантів

Рідні ув’язнених запевняють, що вони скоїли злочин примусово

У Греції двох українських моряків Сергія Шваюка та Петра Литвинчука засудили до 180 років ув’язнення за перевезення нелегальних мігрантів. Про це повідомила перекладачка прокуратури грецького міста Пірей Лідія Костів, передає "Слідство.Інфо".

Рідні ув’язнених запевняють, що вони скоїли злочин примусово.

Матір Литвинчука розповіла, що вони поїхали в Туреччину на роботу помічниками капітана на прогулянковій яхті, однак працедавці змусили їх перевозити на яхті мігрантів.

Причому, з її слів, невідомі озброєні люди погрожували Литвинчуку і Шваюку фізичною розправою.

В свою чергу Костів пояснила, що згідно з грецьким законодавством, чоловіки вчинили правопорушення одразу за кількома статтями: незаконний перетин кордонів країни Євросоюзу, створення небезпеки для життя людей через перевантаження яхти і відсутність рятувальних засобів.

"Також при затриманні у Петра і Сергія не було документів на керування яхтою", - пояснила вона.

Адвокат українців Захаріяс Кессес розповів, що крім Петра Литвинчука і Сергія Шваюка на яхті були ще 63 нелегальні мігранти.

"При оголошенні вироку за кожного нелегального мігранта можуть додавати 10-15 років. Спочатку їм загрожувало 630 років за ґратами", - сказав він.

Нагадаємо, у червні 2018 року в Україну з Греції повернулися шестеро членів екіпажу судна RS 300-97, яких півтора року тому було затримано за контрабанду сигарет.