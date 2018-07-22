В Греции двух украинцев приговорили к 180 годам за перевозку мигрантов

Родные заключенных утверждают, что они совершили преступление под принуждением

В Греции двух украинских моряков Сергея Шваюка и Петра Литвинчука приговорили к 180 годам заключения за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщила переводчица прокуратуры греческого города Пирей Лидия Костов, передает "Слідство.Інфо".

Родные заключенных утверждают, что они совершили преступление под принуждением.

Мать Литвинчука рассказала, что они поехали в Турцию на работу помощниками капитана на прогулочной яхте, однако работодатели вынудили их перевозить на яхте мигрантов.

Причем, по ее словам, неизвестные вооруженные люди угрожали Литвинчуку и Шваюку физической расправой.

В свою очередь Костив пояснила, что согласно греческому законодательству, мужчины совершили правонарушения сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Евросоюза, создание опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты и отсутствия спасательных средств.

"Также при задержании у Петра и Сергея не было документов на управление яхтой", - пояснила она.

Адвокат украинцев Захарияс Кессес рассказал, что кроме Петра Литвинчука и Сергея Шваюка на яхте были еще 63 нелегальных мигранта.

"При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Изначально им грозило 630 лет за решеткой", - сказал он.

Напомним, в июне 2018 года в Украине из Греции вернулись шестеро членов экипажа судна RS 300-97, которых полтора года назад задержали за контрабанду сигарет.