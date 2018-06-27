До України з Греції повернулися затримані півтора роки тому моряки

Шестеро членів екіпажу RS 300-97 повернулися до України

До України з Греції повернулися шестеро членів екіпажу судно RS 300-97, яких півтора року тому було затримано за контрабанду сигарет. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які більше півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися вночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких", - повідомив Клімкін.

Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 27, 2018

Нагадаємо, восени 2016 року в Греції за контрабанду сигарет затримали вантажне судно з українцями. Всього на борту перебувало семеро громадян України.