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У Греції двох росіян засудили до 300 років колонії

Афіни, Четвер 24 вересня 2020 14:39
У Греції двох росіян засудили до 300 років колонії
Фото: катера (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Суд у Греції засудив двох російських моряків до 300 років колонії кожного. Їх визнали винними в перевезення нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє польський телеканал Polsat.

Такий тривалий термін покарання пов'язаний з тим, що моряки отримали від семи до 12 років ув'язнення за кожного мігранта, виявленого на суднах.

Росіяни провини не визнали. За їх словами, вони знайшли роботу в інтернеті. З цією метою прибули в Туреччину, де на човні повинні були катати туристів на морі.

Роботодавці обіцяли їм у перерахунку близько 36,5 тисячі гривень зарплати і безкоштовне харчування. Про перевезення нелегалів ніби нічого не знали.

За словами віце-президента російського підрозділу Міжнародного комітету захисту прав людини Івана Мельникова, Росії за аналогічний злочин їх засудили до 20 років ув'язнення кожного.

Він також додав, що суд не взяв до уваги докази про невинуватість росіян, а місцевий адвокат не ознайомився з матеріалами справи. Засуджені вперше побачили адвоката в суді.

Нагадаємо, на початку року в Давосі затримали двох росіян за підозрою в шпигунстві.

Крім того, в Болгарії трьох росіян підозрюють у спробі вбивства "Новачком".

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