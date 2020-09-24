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В Греции двух россиян приговорили к 300 годам колонии

Афины, Четверг 24 сентября 2020 14:39
В Греции двух россиян приговорили к 300 годам колонии
Фото: катера (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 300 годам колонии каждого. Их признали виновными в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает польский телеканал Polsat.

Столь длительный срок наказания связан с тем, что моряки получили от семи до 12 лет заключения за каждого мигранта, обнаруженного на судах.

Россияне вины не признали. По их словам, они нашли работу в интернете. С этой целью прибыли в Турцию, где на лодке должны были катать туристов на море.

Работодатели обещали им в пересчете около 36,5 тысячи гривен зарплаты и бесплатное питание. О перевозке нелегалов будто ничего не знали.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, России за аналогичное преступление их бы приговорили к 20 годам заключения каждого.

Он также добавил, что суд не принял во внимание доказательств о невиновности россиян, а местный адвокат не ознакомился с материалами дела. Осужденные впервые увидели адвоката в суде.

Напомним, в начале года в Давосе задержали двух россиян по подозрению в шпионаже.

Кроме того, в Болгарии троих россиян подозревают в попытке убийства "Новичком".

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