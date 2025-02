Гренландия трещит: изменение климата ускоряет таяние льда

Это подтверждает новый анализ, который демонстрирует, как трещины на его поверхности увеличиваются в размере и глубине.

Для проведения исследования ученые использовали 8000 трехмерных карт поверхности, полученных с помощью коммерческих спутниковых снимков высокого разрешения. Эти данные позволили проанализировать эволюцию трещин на ледяном щите за период с 2016 по 2021 год.

Результаты показали, что клиновидные трещины, которые открываются в ледниках, значительно увеличились в размере и глубине за последние пять лет. Этот процесс происходит быстрее, чем предполагалось ранее.

