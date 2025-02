Гренландія тріщить: зміна клімату прискорює танення льоду

Це підтверджує новий аналіз, який демонструє, як тріщини на його поверхні збільшуються в розмірі та глибині.

Для проведення дослідження вчені використовували 8000 тривимірних карт поверхні, отриманих за допомогою комерційних супутникових знімків високої роздільної здатності. Ці дані дали змогу проаналізувати еволюцію тріщин на крижаному щиті за період з 2016 по 2021 рік.

Результати показали, що клиноподібні тріщини, які відкриваються в льодовиках, значно збільшилися в розмірі та глибині за останні п'ять років. Цей процес відбувається швидше, ніж передбачалося раніше.

The #Greenland Ice Sheet is cracking open more rapidly as it responds to climate change. Research led by @TomChudley @GeogDurham found crevasses had significantly increased in size and depth in just five years https://t.co/kII1NrDe9i@LeverhulmeTrust pic.twitter.com/7iL8iPxVVj