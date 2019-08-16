У Данії відповіли на плани Трампа купити Гренландію

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Бажання Трампа покупки Гренландії вважають божевіллям

Датські політики висміяли президента США Дональда Трампа щодо його бажання купити Гренландію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данську газету Ekstra Bladet.

Проти продажу виступили представники різних політичних сил Данії.

Так, представник датської народної партії Сорен Есперсен вважає, що ідея продажу Гренландії є абсолютним божевіллям. Депутат і лідер червоно-зеленої коаліції Данії Парнилле Скипер заявила, що Гренландія не продається. А колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен взагалі вважає цю інформацію першоквітневим жартом.

Нагадаємо, Гренландія є автономною територією і належить Данії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Президент США Дональд Трамп хоче купити у Данії Гренландію. За інформацією джерел у Білому домі, Трамп неодноразово цікавився питанням придбання острова у своїх радників.

Також, президент США рекомендував уряду Японії збільшити закупівлі американських озброєнь під час свого візиту в Токіо. На думку Трампа, це дасть можливість японської армії захиститися від Північної Кореї.