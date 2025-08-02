Грэм обратился к "друзьям" в РФ: Трамп стремится к миру, но с ним не стоит шутить

Дедлайн и санкции Трампа

В середине июля Дональд Трамп дал главе России Владимиру Путину 50 дней на подписание мирного соглашения с Украиной.

В случае отказа он пригрозил ввести санкции против РФ и против стран, которые закупают российскую нефть.

Однако 29 июля Трамп сократил срок "дедлайна" до 10 дней - до 8 августа. Свое решение он объяснил отсутствием прогресса со стороны Москвы в завершении войны.

В Кремле проигнорировали ультиматум президента США и заявили о намерении продолжать войну на уничтожение Украины.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на 10-дневный дедлайн заявил, что это "шаг к войне" и пригрозил США ядерной войной.

Трамп назвал это заявление провокационным и приказал разместить две атомные подводные лодки возле России.

Кроме того, президент США заявил о готовности его страны к ядерной войне с Россией.

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