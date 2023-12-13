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Гречка и сахар подешевели, картофель подорожал: как изменились цены за последний месяц

Фото: сахар подешевел в ноябре 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ноябре 2023 года больше всего подешевели гречневая крупа, сахар, яблоки и свинина. В целом инфляция упала до минимума за три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства в ноябре, крупы гречневые подешевели на 9,7% до 33,0 гривен за килограмм, сахар - на 4,3% до 34,5 гривен за килограмм, яблоки на 3,7% до 19,3 гривен за килограмм, свинина на 3,1% 196,1 гривен за килограмм.

В то же время картофель подорожал на 17,1% до 11,9 гривен за килограмм. Также выросли в цене молоко и молочные продукты.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в ноябре 2023 года:

  • водка подешевела на 0,7% до 119,1 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подешевели на 0,1% до 110,1 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подешевело на 0,8% до 31,7 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 0,9% до 94,8 гривен за пачку.

Цены в Украине

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в ноябре 2023 замедлился до 5,1% - минимума за три года. Цены на продукты питания за год выросли всего на 2,4%.

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.

 

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Цены на продуктыГосударственная служба статистики