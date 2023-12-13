UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гречка та цукор подешевшали, картопля подорожчала: як змінилися ціни за останній місяць

Фото: цукор подешевшав у листопаді 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2023 року найбільше подешевшали гречана крупа, цукор, яблука та свинина. Загалом інфляція впала до мінімуму за три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства в листопаді, гречані крупи подешевшали на 9,7% до 33,0 гривень за кілограм, цукор - на 4,3% до 34,5 гривень за кілограм, яблука на 3,7% до 19,3 гривень за кілограм кілограм, свинина на 3,1% 196,1 гривні за кілограм.

Водночас картопля подорожчала на 17,1% до 11,9 гривень за кілограм. Також зросли в ціні молоко та молочні продукти.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у листопаді 2023 року:

  • горілка подешевшала на 0,7% до 119,1 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подешевшали на 0,1% до 110,1 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подешевшало на 0,8% до 31,7 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 0,9% до 94,8 гривні за пачку.

Ціни в Україні

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в листопаді 2023 року сповільнилося до 5,1% - мінімуму за три роки. Ціни на продукти харчування за рік зросли лише на 2,4%.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор , гречана крупа, яйця, соняшникова олія.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продуктиДержавна служба статистики