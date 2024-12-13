Гречка, овощи, масло, яйца: что больше всего подорожало за последний месяц

По данным статистического ведомства, в ноябре 2024 года средние цены на яйца выросли на 55,7% до 65,1 гривен за десяток.

Цены на морковь выросли на 25,4% до 27,0 гривен за килограмм. Картофель подорожал на 15,2% до 29,8 гривен за килограмм, яблоки на 11,9% до 33,9 гривен за килограмм, свекла на 8,8% до 17,8 гривен за килограмм.

Крупа гречневая подорожала на 7,8% до 33,4 гривен за килограмм.

Пачка масла 200 грамм подорожала на 7,7% до 91,5 гривен, подсолнечное масло на 5,5% до 68,6 гривен за литр.

Сахар подешевел на 1,3% до 33,1 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в ноябре 2024 года:

цены на водку не изменились - 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 0,5% до 113,5 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 0,8% до 33,9 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 2,1% до 116,1 гривен за пачку.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре составила 1,9%. продукты питания и безалкогольные напитки за ноябрь подорожали на 3,9%. Больше всего подорожали яйца - на 54,6% и овощи - на 13,7%.

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.

Отметим, за 2023 год в Украине больше всего подорожали мясо, молочные продукты, и картофель, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.