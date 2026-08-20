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В Кабмине не прогнозируют дефицит гречки в Украине, но есть нюанс

19:11 20.08.2026 Чт
2 мин
Каким будет производство гречки в этом году?
aimg Елена Бджола
В Кабмине не прогнозируют дефицит гречки в Украине, но есть нюанс Фото: Дефицит гречки в Украине не прогнозируют (Getty Images)
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Несмотря на отсутствие дефицита, цена на гречку может измениться в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра агрополитики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, передает пресс-служба министерства.

Дефицита гречки не будет

Высоцкий говорит, что дефицит гречки в Украине не прогнозируется, однако цена на нее может несколько возрасти.

Производство гречrb ожидается примерно на уровне прошлого года - более 80000 тонн.

"Цена в ближайшее время, вероятно, будет оставаться близкой к нынешнему уровню, хотя возможен ее рост до 15%", - говорится в заявлении.

Министр уточнил, что удары РФ по распределительным центрам и предприятиям не снизили объем продовольствия для внутреннего спроса.

"Угрозы физического дефицита продовольствия нет. Продукция будет доступна в каждом населенном пункте. Но какое-то время может быть меньший выбор, чем к которому привыкли потребители", - заверил Высоцкий.

Как сообщает портал Министерства финансов Украины, средняя цена на гречку в магазинах крупных сетей на 20 августа составляет 74,57 гривен за 1 килограмм.

Ранее РБК-Украина писало, что 17 августа гречку можно было купить по цене от 65,99 грн/кг до 91,20 грн/кг.

Также сообщалось, что 13 и 14 августа гречка отсутствовала на полках торговой сети Novus.

Кроме того, 12 августа максимальная цена на гречку достигала в супермаркетах 119 гривен за килограмм.

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