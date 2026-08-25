ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Разрыв в ценниках до 15 гривен: что происходит с ценами в супермаркетах 25 августа

16:54 25.08.2026 Вт
2 мин
Килограмм гречки стоит от 55 до 70 гривен в зависимости от сети
aimg Мария Кучерявец
Разрыв в ценниках до 15 гривен: что происходит с ценами в супермаркетах 25 августа Фото: Покупка одинакового набора продуктов в разных супермаркетах обойтись по-разному (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ценовая ситуация в супермаркетах остается стабильной, но разнится между собой. Если цены на молоко и хлеб между сетями почти сравнялись, то на гречке, подсолнечном масле и яйцах разница в чеке заметна.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на вторник, 25 августа - собрало РБК-Украина.

Главное:

  • Хлеб: от 12.99 грн у "Сильпо" (нарезка 350 г) и 20.90 грн в АТБ (тостовый по акции).
  • Гречка: самая выгодная цена в "Сильпо" - 54.99 грн/кг (акция -15%), в других сетях - 65.90069.90 грн/кг.
  • Яйца: поштучно в "Ашане" - 34 грн/десяток, в упаковке - от 41.99 грн в "Сильпо".
  • Молоко: 400-450 г малой упаковки в большинстве сетей стоит 21.30-22.60 грн.
  • Масло: стоит от 49.40 грн ("Ашан", 0.5 л) и 50.70 грн (АТБ, 0.5 л).

Подробные цены в супермаркетах (25 августа)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 20,90 грн (акция, вместо 24,80 грн).
  • Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (400 г, половина нарезанный) - 25,79 грн.

Гречка

  • "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (акция, вместо 64,99 грн).
  • АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Разрыв в ценниках до 15 гривен: что происходит с ценами в супермаркетах 25 августа

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 25 августа (инфографика РБК-Украина)

Яйца

  • "Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,40 грн/шт (34,00 грн за десяток).
  • "Сильпо": яйца куриные "Сытый двор" С2 (10 шт.) - 41,99 грн (акция -12%, вместо 47,49 грн).
  • Novus: яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
  • АТБ: яйцо куриное "Своя линия" 1 категория (10 шт.) - 48,90 грн.

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сильпо": молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн.
  • Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн.

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 50,70 грн (акция, вместо 53,13 грн).
  • "Сильпо": масло подсолнечное "Щедрый Дар" холодной рафинации (500 мл) - 55,99 грн (акция -13%, вместо 64,49 грн).
  • Novus: масло подсолнечное "Чумак Золотое" рафинированное (0,46 л) - 67,99 грн.
Читайте также: АЗС переписали цены на бензин. Сколько стоит топливо 25 августа
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на продукты Супермаркеты Цены Цены в Украине
Новости
Украина получила партию ракет к системам ПВО Patriot, - Зеленский
Украина получила партию ракет к системам ПВО Patriot, - Зеленский
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией